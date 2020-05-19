رياضة | تفاصيل بطولة الدوري المصغرة بين الإنتر والبايرن والريال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل بطولة الدوري المصغرة بين الإنتر والبايرن والريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي ريال مدريد الاسباني لاتفاق مع بايرن ميونيخ وانتر ميلان لعقد بطولة مصغرة في العام المقبل للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الفريق وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، سيشاركون في بطولة دوري مصغرة العام المقبل، من أجل جمع الأموال للقضاء على فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا.

ستشارك الفرق الثلاثة في بطولة كأس التضامن الأوروبي في وقت ما في 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه: "ضرب وباء فيروس كورونا أوروبا بكل قوة، ورغم كل المعاناة والمشاكل، نحن في ألمانيا ربما نكون محظوظين أن نظام الصحة لدينا أثبت مرونته في هذه الأزمة".

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وأضاف: "لكننا رأينا أيضاً صوراً مرعبة من إيطاليا وإسبانيا، البلدان من بين الدول الأوروبية التي ضربها الوباء بقوة".

وذكر بايرن أن صافي العائدات من المباريات الثلاث، سيتم التبرع بها للمنشآت الطبية في إيطاليا وإسبانيا.

وسوف تستضيف مدينة مدريد مباراة الريال مع إنتر، الذي سيلعب في مدينة ميلان أمام بايرن ميونخ.

وذكر بايرن أن الريال سيزور مدينة ميونخ، وفقاً لمواعيد المباريات في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى.

وقال رومينيغه: "بايرن سيدعو 5 آلاف من الممرضين والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء للمباراة التي ستقام على أرضه، تكريماً لهم لقيامهم "بعمل مذهل للمجتمع في هذه اللحظة".