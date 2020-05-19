رياضة | كارتيرون يوافق على رحيل كريم بامبو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوافق على رحيل كريم بامبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف كربم بامبو لاعب وسط الفريق الأبيض من البقاء او الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان كريم بامبو قد خرج من حسابات المدير الفنى الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون خلال الموسم الجاري مما جعل عدد من الأندية يتفاوض مع القلعة البيضاء حول ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وبالفعل كشفت تقارير صحفية أن باتريس كارتيرون أعطي موافقته على رحيل كريم بامبو لاعب الزمالك والذى إنضم الصيف الماضي للقلعة البيضاء قادمًا من الإسماعيلي بعد تألق لافت للنظر.

ويرغب عدد من الأندية حسبما أشارت تقارير صحفية على ضم كريم بامبو الذى ظهر بقميص الأهلي عام 2014 وهو أحد ناشئي القلعة الحمراء ثم تألق مع الدراويش ثم لعب فى الزمالك، أبرزهم سموحة.

ويذكر إن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك يسعي لحسم قائمة الفريق للموسم المقبل، بعدما توُج الأبيض بلقبي السوبر المصري والإفريقي والصعود لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.