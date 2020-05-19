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رياضة | نجم ريال مدريد يفجرها: نريد استئناف الليجا والقتال للفوز باللقب

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يفجرها: نريد استئناف الليجا والقتال للفوز باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أكد البلجيكي كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، انه متحمس للغاية لاستئناف من أجل مواصلة القتال على الفوز به.

 

وتحدث كورتوا عن عودة التدريبات والانتقال من المرحلة الأولى، التي كان العمل فيها فرديًا، إلى المرحلة الثانية من خلال تقسيمهم إلى مجموعات ودمج جلسات جماعية.

 

وقال الحارس البلجيكي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: ’’بعد شهرين تقريبًا بدون تدريب، أردنا حقًا القيام بذلك، أن نكون مع الفريق ونفعل ذلك في فالديبياس’’.

 

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وتابع: ’’إن التدريب في المنزل مختلف قليلًا ولكن تم تدريب الجميع جيدًا، لقد فعلنا ما طلبنا منه المدرب ونحن جاهزون، بشكل عام، كل شخص على ما يرام’’.

 

وأضاف: ’’حراس المرمى كانوا محظوظين لأننا تمكننا الأسبوع الماضي من التدريب مع مدرب حراس المرمى، هذا الأسبوع، بعد تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة قاموا بالتسديد على المرمى، لقد شعرت بأنها جلسة تدريب حقيقية’’.

 

وأجاب حينما سُئل عن عودة الليغا وصراع اللقب مع : ’’نريد أن نبدأ الدوري مرة أخرى وسنقاتل من أجل الفوز به’’.

 

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 56 نقطة، متخلفًا عن المتصدر برشلونة بنقطتين.

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