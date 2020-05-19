رياضة | خالد بيومي: عودة النشاط الرياضي في يد الدولة المصرية وبحث الزمالك عن لقب القرن "فراغ إعلامي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد بيومي: عودة النشاط الرياضي في يد الدولة المصرية وبحث الزمالك عن لقب القرن "فراغ إعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق المحلل الرياضي خالد بيومي على إمكانية عودة النشاط الرياضي في مصر خلال شهر يونيو المقبل.
بيومي قال في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"قرار عودة النشاط الرياضي متعلق بقرار الحكومة المصرية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزارة الرياضة، ولا أثق في أي مسئول أخر عن الرياضة المصرية".
وأشار "بحث نادي الزمالك عن أزمة لقب نادي القرن ما هو إلا فراغ إعلامي، من أجل إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لك لن يتغير أي شيء في الأمر، ورئيس الزمالك الأسبق هنئ الأهلي وقتها".
وأردف :"باهر المحمدي لديه عروض كثيرة سواء عربية أو أوروبية، ولن يتواجد في الإسماعيلي الموسم المقبل بنسبة 99.9%".
وانتقد بيومي اتحاد الكرة قائلا :"ماذا استفادت الكرة المصرية من وجود هاني أبو ريدة على مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم، لم يقدموا أي جديد لكرة القدم المصرية، ومن المتوقع أن أترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم إذا انطبقت علي شروط الترشح".
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تحفظ مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، على فكرة التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حتي نهاية الموسم الحالي.
وارتبط بيراميدز مؤخرًا بالتعاقد مع حسين السيد مارسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.
وعرض مسئولو بيراميدز، على الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق السماوي، التعاقد مع حسين السيد، مع مطلع الموسم الجديد، ولكن الأمر قوبل بالرفض.
وجاء رفض المدرب الكرواتي، بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة الرسميه مع النادي الأهلي، منذ مطلع الموسم الحالي، فضلاً عن عدم ظهوره بالمستوي المتميز، مع الصفاقسي التونسي، في المباريات القليلة التي ظهر بها.