شكرا لقرائتكم خالد بيومي: سأترشح لانتخابات اتحاد الكرة فى حالة تطبيق شروط اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد بيومي المحلل الرياضى أنه من الممكن أن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصرى إذا انطبقت الشروط فى اللائحة . وأضاف بيومي فى مداخلة هاتفية مع إذاعة الشباب والرياضة أن المهندس هاني أبوريدة لم يقدم الكثير فى ولايته حتى يترشح مرة أخرى، قائلا: وجوده كرئيس للاتحاد الافريقي أكثر منطقية فى الفترة القادمة. وعن اللجنة الخماسية قال أن التوقيت صعب والمسئوليات صعبة جدا ولديهم مشكلة أكبر فى الفترة الحالية بسبب توقف الانشطة الرياضية . Advertisements

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