شكرا لقرائتكم أسامة عرابي : اعتداء الجماهير على لاعبى الأهلى سبب رحيل مارتن يول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي مدرب النادي الأهلى ونجمه السابق، إن مارتن يول مدرب كبير وقامة فنية كبيرة وقدومة للنادي الأهلى كانت خطوة مهمة. وأضاف عرابي فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق كانت لديه رغبة قوية فى استمرار يول فى قيادة الفريق ولكن الخسارة أمام الزمالك بثلاثية أدت لأحداث الشغب من بعض الجماهير تجاه اللاعبين فى فرع مدينة نصر وهو الأمر الذى عجل بقرار المدير الفنى بالرحيل.

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