شكرا لقرائتكم علي معلول ممنوع من الرحيل عن الأهلي بفرمان إداري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عدداً من المحاذير فيما يخص ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، حيث تم التأكيد أن هناك أكثر من لاعب ممنوعين حتى من فكرة مناقشة العروض التي ستصل لهم خلال الميركاتو الصيفي القادم وعلى رأسهم النجم التونسي علي معلول، ودخلت عدده أندية خليجية في مفاوضات شفهية لضم علي معلول، حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلي، إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن علي معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية لذا فأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي أتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.

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ومدد على معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.