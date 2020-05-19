سحر عبد الحق: بروتوكول أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية

شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: بروتوكول أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة القدم النسائية أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الاسترالي والنيوزيلندي من أجل إقامة كورسات تدريبيه لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجي والذي أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية .
وأكدت عبد الحق أنها عقدت جلسه مع مسئولي الاتحاد الاسترالي والنيوزيلندي تم خلالها الاتفاق علي كافة الامور وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم .
وأشارت عبد الحق الي أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وابدت امنيتها أن يتم مواصلة البناء وان لا يرتبط هذا باسمها علي أن يقوم من سيأتي فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.
ومن ناحية أخري شددت عبد الحق علي انها حريصة علي استكمال مباريات دوري الكرة النسائية خاصة وأنه متبقي سبع اسابيع فقط وناشدت اللاعبات بضرورة الحفاظ علي اللياقة البدنية والتدريب بشكل دوري في المنزل للاستعداد لاستئناف المسابقه مؤكدا أنها لديها تصور كامل تم وضعه لشكل المسابقة واستعدادات الفرق في حالة استئناف الدوري.
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