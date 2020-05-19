شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلى: شراء رمضان صبحى عقبة أمام قدرة النادي بضم مهاجم أجنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أنه في حالة نجاح ناديه في شراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الإنجليزي نهائياً بداية من الموسم المقبل، سيمثل الأمر عقبة أمام قدرة النادي في التعاقد مع جناح مهاجم أجنبي، بسبب السيولة المداية والتي ستتجه معظمها لملف شراء رمضان صبحي وهي الصفقة التي من المتوقع ان لا تقل عن 5 ملايين دولار، وكشف المصدر لليوم السابع أن فايلر رحب بإمكانية صرف النظر عن ضم جناح اجنبي حال ضم رمضان صبحي نهائياً، خاصة وأن التفكير في ضم مهاجم أجنبي من البداية جاء لاحتمالية رحيل رمضان صبحي وبالتالي سيكون الفريق مُطالب بتعويضه بلاعب أجنبي سوبر.

وأكد المصدر أنه في حالة رغبة فايلر في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد سيتم مناقشة قدرة النادي المادية في وقتها، مشدداً على أنه في حالة فشل مفاوضات ضم رمضان صبحي أو تم استعارته فقط سيتم الدخول بقوة في مفاوضات لضم لاعب أجنبي سوبر.

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وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطاً كبيراً في مفاوضاتهم مع رمضان صبحي، في الوقت الذي أكد الجناح الدولي أنه تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الوحيد الذي يرحب به في ظل رفضه الانتقال للدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتي الأن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويرغب رمضان صبحي في اللعب في أحد الدوريات الكبرى أو البقاء في الأهلي، ويُعول مسئولو الأهلى على باقى مستحقات النادى لدى ستوك سيتى الإنجليزى فى صفقة بيع رمضان صبحي، لتمويل الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلبية احتياجات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.