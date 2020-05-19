شكرا لقرائتكم خالد بيومي: أتمنى رؤية محمود طاهر رئيسا لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد بيومي المحلل الرياضى، إنه يتمنى رؤية المهندس محمود طاهر كرئيسا للاتحاد المصرى لكرة القدم ، لأنه كادر إدارى رائع جدا - على حد قوله ، وأضاف أنه من الممكن أن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصرى إذا انطبقت الشروط فى اللائحة.

وأضاف بيومي فى مداخلة هاتفية مع إذاعة الشباب والرياضة، أن المهندس هاني أبوريدة لم يقدم الكثير فى ولايته حتى يترشح مرة أخرى، قائلا: إن مكانه كرئيس للاتحاد الافريقي أكثر منطقية فى الفترة القادمة

وعن اللجنة الخماسية قال أن التوقيت صعب والمسئوليات صعبة جدا ولديهم مشكلة أكبر فى الفترة الحالية بسبب توقف الانشطة الرياضية .

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