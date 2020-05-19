شكرا لقرائتكم بايرن يواجه ريال مدريد وإنتر ميلان للقضاء على "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، سيشاركون في بطولة دوري مصغرة العام المقبل تدعى بـ"كأس التضامن الأوروبي" في وقت غير محدد من العام المقبل من أجل جمع الأموال للقضاء على فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: ضرب وباء فيروس كورونا أوروبا بكل قوة. ورغم كل المعاناة والمشاكل، نحن في ألمانيا ربما نكون محظوظين أن نظام الصحة لدينا أثبت مرونته في هذه الأزمة، لكننا رأينا أيضا صورا مرعبة من إيطاليا وإسبانيا التي ضربها الوباء بقوة، مشيراً إلى أن صافي العائدات من المباريات الثلاث سيتم التبرع بها للمنشآت الطبية في البلدين.

وسوف تستضيف مدينة مدريد مباراة الريال مع إنتر، الذي سيلعب في مدينة ميلان أمام بايرن ميونخ. وذكر بايرن أن الريال سيزور مدينة ميونخ وفقا لمواعيد المباريات في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى.