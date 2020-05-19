شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القرن.. حكاية 20 عاماً من الصراع بين الأهلى والزمالك .."فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد ملف قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك للظهور مجددًا رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز القلعة الحمراء باللقب.

وقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، تصعيد الأمر هذه المرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، تمهيدا لإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويرى الزمالك أنهم الأحق بالحصول على اللقب، والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" مطلع الألفية الثالثة، مستندين على أنهم الأكثر تتويجاً بعدد أكبر من البطولات الأفريقية في القرن الماضي.

ونرصد من خلال الفيديو التالى حكاية 20 عاماً من الصراع بين الأهلى والزمالك على لقب نادى القرن..

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