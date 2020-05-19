شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومى: باهر خارج الإسماعيلى بنسبة 99%.. وسأترشح لرئاسة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى خالد بيومى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق، أن باهر المحمدى لاعب الدراويش سيرحل عن الإسماعيلى نهاية الموسم الجارى بنسبة 99%، خاصة أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض من أندية عربية وأوروبية، ولن يتواجد فى صفوف الدراويش الموسم المقبل.

وتابع خالد بيومى، فى تصريحات لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "بحث نادى الزمالك عن أزمة لقب نادى القرن ما هو إلا فراغ إعلامي، من أجل إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لكن لن يتغير أي شيء في الأمر، ورئيس الزمالك الأسبق هنأ الأهلي وقتها".

وأضاف بيومى أنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حال تطابق الشروط عليه على مقعد الرئاسة منتقدا المجلس السابق بأنه لم يقدم أي جديد للرياضة المصرية.

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كما علق الإعلامي خالد بيومي على قرار عودة النشاط الرياضي قائلاً "عودة النشاط متعلق بقرار الحكومة المصرية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزارة الرياضة، ولا أثق فى أى مسئول أخر عن الرياضة المصرية".

كان الإعلامى محمد شبانة " في لايف " الخليج 365 عبر صفحة فيس بوك كشف أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي و منتخب مصر لم يوقع للأهلي كما يتردد، لكن هناك سيناريو موضوع لانتقال مدافع الإسماعيلي إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير من الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب من العناصر التي يضعها الأهلي للانضمام لصفوفها وتعويض رحيل أحمد فتحي.

وتابع محمد شبانة، عبر صفحة الخليج 365 على فيس بوك، أن باهر المحمدي قريب من الانتقال للدورى الإماراتى والأقرب العين أو الوحدة مدة 6 أشهر مقابل مبلغ مادي كبير على أن ينتقل اللاعب بعدها إلى الأهلي في يناير المقبل، واستخدام الدورى الإماراتى "كوبرى" لانتقال اللاعب إلى الأهلى، وهذا سيناريو تكرر مع أكثر من لاعب من قبل .