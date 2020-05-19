شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول خط أحمر فى ميركاتو الأهلى الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة الأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عدداً من المحاذير فيما يخص ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، حيث تم التأكيد أن هناك أكثر من لاعب ممنوعين حتى من فكرة مناقشة العروض التى ستصل لهم خلال الميركاتو الصيفى المقبل وعلى رأسهم النجم التونسى على معلول، ودخلت عدة أندية خليجية فى مفاوضات شفهية لضم على معلول، حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلى، إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن على معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبى القلعة الحمراء فى الفترة الحالية لذا فإن التفكير فى بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي اتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.

ومدد على معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حال سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أى وقت بعد استئناف النشاط.