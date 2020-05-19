شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل على الدين هلال بمقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق وأستاذ العلوم السياسية بديوان وزارة الشباب والرياضة، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة حاليا فى شتى المجالات، كما بحث الدكتور أشرف صبحى مع الدكتور على الدين هلال أوجه ومجالات تطوير بعض الأنشطة والفعاليات الشبابية وبرامج التنمية والمشاركة السياسية للنشء والشباب، وتعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب ومنها آليات تطوير برلمانات الطلائع والشباب وبرامج التعليم المدنى والقيادات الشبابية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى أنه حريص منذ توليه المسئولية أن يكمل مسيرة الوزراء السابقين وأن يبنى ويكمل كل ما هو إيجاب من مشروعات وأنشطة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الانشائية التى تضمنت تطوير للأندية ومراكز شباب والمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدنى والملاعب وحمامات السباحة ومختلف مشروعات تطوير البنية الرياضية فى جميع محافظات مصر.

وأشار إلى أنه بحث مع الدكتور على الدين هلال العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الشبابى وفى مقدمتها تلك البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة والمعنية بتطوير القدرات الشبابية وبرامج توعية النشء والشباب التى تهدف إلى تعميق ونشر الوعى بالدور الوطنى الكبير والمشرف للقوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة فى مواجهة والقضاء على كل أوجه الإرهاب البغيض.

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وأشاد الدكتور على الدين هلال بالجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة حاليا فى شتى المجالات، خاصة تلك المبادرات الشبابية التى يتم إطلاقها من خلال العديد من وسائل التواصل الاجتماعى والآليات التكنولوجية المتاحة.