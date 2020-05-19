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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أبو جبل يشكو سموحة لاتحاد الكرة بسبب 400 ألف جنيه، الأهلى يتفق مع مروان محسن على التجديد موسمين.

الأهلى يتفق مع مروان محسن على التجديد موسمين

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل، حيث وقع اللاعب مع النادى لمدة 5 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلى موسم 2016، وترغب لجنة التخطيط الأهلي فى تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لباقي عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 ملايين جنيه في الموسم الثاني.

تلقى مسئولو الزمالك تأكيدات عبر وسطاء بأن الرجاء المغربى قرر تأجيل تفعيل بند شراء المغربى حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى حتى نهاية الموسم الحالي، حيث أوضح جواد الزيات رئيس النادى المغربى في الساعات الماضية، أن ناديه لن يستبق الأحداث في صفقة أحداد في ظل علاقته الطيبة مع إدارة الزمالك وسينتظر تحديد مصير دورى أبطال إفريقيا ثم مناقشة بعد ذلك عن القرار النهائي في الصفقة حيث يرتبط الفريق المغربى بمواجهة الزمالك في نصف نهائي دورى الأبطال ولن يتمكن أحداد من المشاركة سوى بسداد النادى المغربى لـ200 ألف دولار للزمالك إذا رغب في إشراك اللاعب بتلك المواجهة التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، بعدما حصل النادى المغربى على خدمات حميد أحداد هذا الموسم على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء.

أبو جبل يشكو سموحة لاتحاد الكرة بسبب 400 ألف جنيه

تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

Advertisements اتحاد الكرة يستطلع رأى فيفا فى عودة منصب "أمين الصندوق" طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.