شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: شراء رمضان صبحى قد يعوق التعاقد مع مهاجم أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أنه حال نجاح ناديه فى شراء رمضان صبحى من هيدرسيفيلد الإنجليزى نهائياً بداية من الموسم المقبل، سيمثل الأمر عقبة أمام قدرة النادى فى التعاقد مع جناح مهاجم أجنبى، بسبب السيولة المداية والتي ستتجه معظمها لملف شراء رمضان صبحي وهي الصفقة التي من المتوقع ألا تقل عن 5 ملايين دولار، وكشف المصدر لليوم السابع أن فايلر رحب بإمكانية صرف النظر عن ضم جناح اجنبي حال ضم رمضان صبحي نهائياً، خاصة أن التفكير في ضم مهاجم أجنبي من البداية جاء لاحتمالية رحيل رمضان صبحي وبالتالي سيكون الفريق مُطالب بتعويضه بلاعب أجنبي سوبر.

وأكد المصدر أنه حال رغبة فايلر في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد ستتم مناقشة قدرة النادي المادية في وقتها، مشدداً أنه حال فشل مفاوضات ضم رمضان صبحي أو تمت استعارته فقط سيتم الدخول بقوة في مفاوضات لضم لاعب أجنبي سوبر.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطاً كبيراً في مفاوضاتهم مع رمضان صبحي، في الوقت الذي أكد الجناح الدولي أنه تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الوحيد الذي يرحب به في ظل رفضه الانتقال للدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتي الأن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويرغب رمضان صبحي في اللعب في أحد الدوريات الكبرى أو البقاء في الأهلي، ويُعول مسئولو الأهلى على باقى مستحقات النادى لدى ستوك سيتى الإنجليزى فى صفقة بيع رمضان صبحي، لتمويل الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلبية احتياجات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.