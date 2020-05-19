اخبار الرياضه

سحر عبد الحق: بروتوكول مع أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: بروتوكول مع أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائية أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى من أجل إقامة كورسات تدريبية لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجى والذى أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية.

 

وأكدت أنها عقدت جلسه مع مسئولى الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى تم خلالها الاتفاق على كل الأمور وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.

Advertisements

 

وأشارت سحر عبد الحق إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وأبدت أمنيتها أن تتم مواصلة البناء وألا يرتبط هذا باسمها على أن يقوم من سيأتى فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.

 

ومن ناحية أخرى شددت على أنها حريصة على استكمال مباريات دورى الكرة النسائية خاصة أنه متبقى سبع أسابيع فقط وناشدت اللاعبات بضرورة الحفاظ علي اللياقة البدنية والتدريب بشكل دورى فى المنزل للاستعداد لاستئناف المسابقه، مؤكدا أنها لديها تصور كامل تم وضعه لشكل المسابقة واستعدادات الفرق حال استئناف الدورى.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحر عبد الحق: بروتوكول مع أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا