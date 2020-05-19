شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: بروتوكول مع أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائية أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى من أجل إقامة كورسات تدريبية لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجى والذى أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنها عقدت جلسه مع مسئولى الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى تم خلالها الاتفاق على كل الأمور وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.

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وأشارت سحر عبد الحق إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وأبدت أمنيتها أن تتم مواصلة البناء وألا يرتبط هذا باسمها على أن يقوم من سيأتى فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.

ومن ناحية أخرى شددت على أنها حريصة على استكمال مباريات دورى الكرة النسائية خاصة أنه متبقى سبع أسابيع فقط وناشدت اللاعبات بضرورة الحفاظ علي اللياقة البدنية والتدريب بشكل دورى فى المنزل للاستعداد لاستئناف المسابقه، مؤكدا أنها لديها تصور كامل تم وضعه لشكل المسابقة واستعدادات الفرق حال استئناف الدورى.