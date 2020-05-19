سحر عبد الحق: بروتوكول مع أستراليا لإقامة كورسات لمدربات الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائية أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى من أجل إقامة كورسات تدريبية لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجى والذى أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية.
وأكدت أنها عقدت جلسه مع مسئولى الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى تم خلالها الاتفاق على كل الأمور وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأشارت سحر عبد الحق إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وأبدت أمنيتها أن تتم مواصلة البناء وألا يرتبط هذا باسمها على أن يقوم من سيأتى فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.
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