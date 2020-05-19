شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عالمى يكشف عورات الأداء الهجومى للأندية المصرية خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتلى النادى الأهلى فى السنوات الخمس الماضية بداية من موسم 2015 – 2016 حتى الموسم الحالى قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للفوز بالمباريات فى الدورى المصرى الممتاز من بين الأندية المشاركة فى النسخة الحالية بنسبة تجاوزت 17% من إجمالى المباريات التى خاضها والتى تصل إلى أكثر من 150 مباراة.

وأعلن المركز السويسرى للدراسات الرياضية Cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن دراسة جديدة خاصة بإجمالى نسب فوز الأندية فى عدد كبير من الدوريات العالمية فى كل القارات الست، حيث حقق الدورى المصرى متوسط نتائج مباريات انتهت بالفوز بثلاثة أهداف أو أكثر بواقع 9% فى المرتبة الثامنة والثلاثين من الخلف من بين 151 دوريا حول العالم تقريباً حيث قبعت بالمركز 114 عالمياً وهى نسبة تعبر عن حجم المنافسة والغزارة التهديفية الضعيفة بالدورى المصرى وتعطى مؤشراً عن أزمة الهجوم فى البطولة المحلية الأشهر.

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فى سياق آخر بدأت تسطير حالة من القلق على إدارة النادي الأهلي في ظل تأخر الحصول على توقيع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستمرار قيادته للفريق في الموسم الجديد، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهي تلقائياً نهاية الموسم الجاري حال عدم تتويج الفريق الأحمر بلقبي دوري أبطال افريقيا والدوري العام.

وكان فايلر قد اتفق مع إدارة الأهلى على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادى، لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى، بعد أن عقد أكثر من جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى وكانت هذه المفاوضات على سبيل "جس النبض"، كما تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات مع فايلر أكثر من مرة فى هذا الأمر، ورحّب فايلر بالتجديد والبقاء مع القلعة الحمراء.