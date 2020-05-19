شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وسويسرا يدخلان سباق خطف فايلر من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق بدأت تسطير على إدارة النادى الأهلى فى ظل تأخر الحصول على توقيع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستمرار قيادته للفريق فى الموسم الجديد، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهى تلقائياً نهاية الموسم الجارى حال عدم تتويج الفريق الأحمر بلقبى دورى أبطال أفريقيا والدورى العام، وعلم ”الخليج 365” أن فايلر يرفض التسرع فى توقيع العقود قبل استطلاع رأى أسرته فى مسألة التجديد، بالإضافة لتلقيه أكثر من عرض إماراتى مغرٍ كما تلقى عروضاً جديدة خلال الساعات الماضية وبالتحديد من الدورى السعودى والسويسرى.

ورفض فايلر استخدام تقنية "الفيديوكونفرانس" للتحدث مع أسرته الموجودة حالياً فى سويسرا وحسم مصيره والتجديد للنادى الأهلى، مُفضّلاً تأجيل التوقيع على العقد الجديد لحين عودة حركة الطيران المحظورة فى العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا والسفر إلى سويسرا ومناقشة عدة أمور تتعلق بالتجديد مع زوجته، خاصة أن التجديد للأهلى سيتطلب إقامة زوجته معه فى القاهرة وسيترتّب عليه بعض الأمور التى سيحرص المدرب السويسرى على مناقشتها حينما تعود حركة الطيرات ويسافر إلى بلاده ويلتقى زوجته وأسرته لحسم هذا الملف المهم.

وكان فايلر قد اتفق مع إدارة الأهلى على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادى، لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى، بعد أن عقد أكثر من جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى وكانت هذه المفاوضات على سبيل "جس النبض"، كما تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات مع فايلر أكثر من مرة فى هذا الأمر، ورحّب فايلر بالتجديد والبقاء مع القلعة الحمراء.

فايلر اتفق مع الأهلى حال التجديد على زيادة قيمة عقده بنسبة 10% خلال الموسم المقبل، ولا توجد طلبات أخرى للمدير الفنى، باستثناء إضافة عنصر للجهاز الفنى سيكون مُتخصصا فى تأهيل الإصابات والاستشفاء، ويحصل فايلر على مليونى و200 ألف دولار سنوياً لكن هذا المبلغ يحصل عليه فايلر ومساعدوه الأجانب فى الجهاز الفنى وهم، ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكلى مدرب الأحمال البدنية.