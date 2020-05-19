شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة القوى المشتبه فى إصابتها بكورونا: الأعراض ظهرت على والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية الاشتباه فى إصابة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى، بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، والتى توفت يوم 13 مايو الجارى، وحرص الخليج 365 على التواصل مع اللاعبة، لمعرفة كواليس وتفاصيل الأزمة التى تمر بها ظهور الأعراض عليها.

وقالت ملك سمير فى تصريحات لليوم السابع إنها خالطت إحدى الحالات، والتى توفت يوم 13 مايو، حيث كنت مخالطة للحالة منذ 10 أيام، ولم تظهر الأعراض عليها إلا منذ 5 أيام فقط، قائلة: "حسيت باحتقان فى الزور وضيق تنفس، وبعد كده القىء بالدم، مع تكسير فى الجسم".

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وأضافت اللاعبة أنها توجهت للمستشفى يومين متتاليين، وخضعت للتحاليل و أشعة على الحنجرة، وتم عمل مسحة لها خاصة بعد ارتفاع درجة حرارتها، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة غدا الأربعاء، إلا أنهم طلبوا منى العودة إلى المنزل وعزل نفسى فى غرفة ، فى ظل الازدحام بالمستشفيات .

وناشدت ملك سمير الدكتور أشرف صبحى لمساعدتها والتدخل لإنقاذها، وحجزها فى أحد مستشفيات العزل الصحى، خاصة أن والدتها بدأت الأعراض تظهر عليها أيضا ، قائلة "أمى اتعدت منى"، كذلك طلبت تدخل اتحاد اللعبة ايضا خاصة وانها مسجلة بالاتحاد وحصدت عدة بطولات.

كانت ملك سمير نشرت عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى عن خضوعها لمسحة الكورونا، وتنتظر نتيجة التحليل مطالبة أى فرد اختلط بها بالعزل والخضوع للتحليل.