شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت قضية انتخابات اتحاد الكرة المصرى نفسها على سطح الأحداث الكروية، لاسيما فى ظل اللغط الشديد الذى فرض نفسه حولها، فالبعض ذهب إلى أنها ستقام لمدة عام والآخر قال إنها ستقام لمدة أربعة أعوام، وهو ما نلقى الضور عليه فى سياق التقرير التالى:

س: ما هى آخر تطورات انتخابات اتحاد الكرة؟

ج: مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قالوا إن الأقرب حتى الآن هو إقامة انتخابات لمدة موسم بناء على قانون الرياضة المصرى، على أن تتم إقامة انتخابات جديدة لمدة 3 سنوات عقب أولمبياد طوكيو 2021 التى تم تأجيلها للموسم المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

س: هل اتحاد الكرة المصرى هو صاحب القرار فى هذا القضية ؟

ج: لا .. فمسئولو اللجنة الخماسية لا دخل لهم بتحديد موقف أو موعد إقامة الانتخابات وينتظرون خطاب الاتحاد الدولي فيفا لحسم الأمر بشكل رسمى وكذلك موعد الانتخابات المقبلة.

س: ماذا عن موقف اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها الجهة المسئولة عن اتحاد الكرة وفقاً لقانون الرياضة؟

ج: هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قال إن اتحاد الكرة سيجرى انتخابات تكميلية لمدة سنة على أن تقام فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة مطالب بتوفيق أوضاعه وفقًا لقانون الرياضة المصرى لسنة 2017، مضيفًا أنه سيتم بعد السنة إعادة فتح باب الانتخابات لدورة جديدة، مشددًا على أن ما يتردد حول إقامة الانتخابات المقبلة لمدة 4 سنوات غير وارد تمامًا ، وقال حطب إن اتحاد الكرة وكذلك اتحاد الطائرة سيعقدان انتخابات تكميلية لمدة سنة واحدة قبل اعادة فتح باب الترشيح للإنتخابا.

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س: هل هناك تعارض بين قانون الرياضة المصرى ورؤية الفيفا؟

ج: حسب تصريحات المهندس هشام حطب الأخيرة فإن قانون الرياضة المصرى مُعتمد من "فيفا"، وبالتالى لا يستطيع "فيفا" مخالفة القانون المصرى، كما لا يستطيع "فيفا" إجبار الدولة المصرية على إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات، لأن القانون المصرى فوق "فيفا" وأى جهة أخرى.

وأكد حطب أن المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى لـ"كاف" و"فيفا" والمرشح المحتمل لاتحاد الكرة فى الانتخابات أكد التزامه بالقانون المصرى وتطبيق ما يتوافق معه منعًا لأى صدامات بين الفيفا والقانون المصرى.

س: ماذا سيحدث لو تمت إقامة الانتخابات المقبلة لمدة أربعة سنوات ؟

ج: حال إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات، سيكون المجلس الجديد معرض للطعن لمجلس التسوية والتحكيم وبالتالى حل الاتحاد بقوة قانون الرياضة.