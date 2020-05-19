بعد محاولات الإلغاء.. سيد عبد الحفيظ ضيفًا في برنامج "رامز مجنون رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يحل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، ضيفًا على برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وعلم الخليج 365، أن الحلقة التي تم تصويرها في مدينة دبي الإماراتية خلال شهر مارس الماضي، تقرر أن تذاع مساء اليوم بعد الانتهاء من إذاعة كافة الحلقات التي شهدت تواجد لاعبي كرة القدم.

وسبق لبرنامج رامز مجنون رسمي أن استضاف محمد الشناوي، علي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الأهلي، وطارق حامد وأشرف بنشرقي من الزمالك.

وكانت أزمة قد نشبت خلال الفترة الماضية بسبب تصوير عبد الحفيظ، حيث أعلنت إدارة النادي نيتها تطبيق اللائحة على كل من يظهر إعلاميًا من اللاعبين أو المسؤولين.