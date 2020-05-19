وضعية الشجرة.. لماذا لجأ صلاح للاحتفال على طريقة اليوجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تبقى المباريات عالقة حتى الذروة وهي لحظة سكون الكرة شباك المرمى، لينطلق صاحب الهدف ليحتفل به، ما بين رقصة أو مشاركة الجماهير، وطرق أخرى يعبر بها اللاعبون عن فرحتهم بالهدف.

يقدم يلا كورة سلسلة #سر_الاحتفال خلال شهر رمضان، ليكشف فيها اللاعبون عن سر طريقة احتفالهم بالهدف.

احتفل النجم المصري محمد صلاح بطريقة جديدة لم تعتد عليها الجماهير بعد هز شباك فريقه السابق تشيلسي بهدف مبهر في الموسم الماضي (2018-19)، حيث استعان برياضة اليوجا باتخاذ وضعية "الشجرة".

وتحدث صلاح عن طريقة احتفاله بالهدف قائلا: "أنا رجل يوجا، أمارس اليوجا، وفكرت في أن أحتفل بهذه الطريقة".

واعتبر العديد من جماهير الكرة أن احتفال صلاح جاء ردا على الإساءات العنصرية التي تعرض لها قبل أربعة أيام من المباراة التي أقيمت يوم الأحد 14 إبريل 2019، من قبل مجموعة من جماهير تشيلسي، حيث وُصف بـ"المفجر الإرهابي".

وجاء احتفال صلاح وكأنه رد "متسامح" على من أساء إليه من قبل جماهير النادي اللندني، وإشارة إلى أنه ينعم بسلام داخلي وسط خضم ضغوطات المباريات والانتقادات التي تطاله كلما انخفض مستواه.

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وتعتبر وضعية الشجرة التي احتفل بها صلاح من أسهل حركات اليوجا، والأسرع في منح شعور الارتياح والاسترخاء. ويمكنك فعلها عبر الوقوف على الرجل اليمنى أو اليسرى مع رفع القدم الأخرى لتلامس أعلى ركبتك. مع الجمع بين يديك فوق رأسك والوقوف بهذه الوضعية لثلاثين أو أربعين ثانية. مع التكرار لبعض الدقائق.

وتساعد تلك الحركة في تقليل الضغط العصبي، تخفيف القلق، تقليل الالتهابات في الجسم، تحسين صحة القلب، شفاء الآلام المزمنة، تنظيم التنفس، تحسين الصداع النصفي، ومعالجة الاكتئاب.

وأصبح ذلك الاحتفال علامة مميزة لصلاح، كما تم تخليده في لعبة "فيفا 2020".

وكرر الملك المصري محمد صلاح الاستعانة برياضة "اليوجا" في الاحتفال بأهدافه، خلال احتفاله بهدفه أمام هدرسفيلد، بالمباراة التي انتهت بخماسية نظيفة لـ"الريدز" يوم 26 من الشهر نفسه.

وأدى صلاح هذه المرة إحدى الحركات الشهيرة والبسيطة في رياضة "اليوجا"، وهي وضعية "سوخسانا-Sukhasana"، أو الوضعية السهلة.

وتعمل هذه الوضعية على فتح عضلات الحوض، ومنح شعور بالهدوء والراحة والطمأنينة، وكذلك تعمل على توسعة عضلات الترقوة والصدر، وتقليل مستويات التوتر والضغط والإجهاد الذهني، وشد العمود الفقري. بحسب موقع "يوجا جورنال".