وكيله السابق: أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس.. العالم الاقتصادي لكرة القدم سيتغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فاجنر ريبيرو الوكيل السابق لنيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، إنه يتوقع استمرار النجم البرازيلي في ملعب الأمراء خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن العالم الاقتصادي لكرة القدم سيتغير.

وارتبط نيمار بالرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط اهتمام من جانب برشلونة بإعادة البرازيلي إلى كامب نو مجددا.

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وخلال تصريحات لشبكة فوكس سبورتس قال ريبيرو: "أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان لأن وصعية السوق اختلفت، العالم الاقتصادي لكرة القدم سيتغير بعد جائحة كورونا".

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس مطلع موسم 2017/2018 قادما من برشلونة، بعدما اضطرت إدارة النادي الفرنسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي والتي كانت مقدرة بقيمة 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نيمار شارك مع باريس في 80 مباراة في مختلف البطولات، سجل 69 هدفا وصنع 39 تمريرة حاسمة، وتُوج بالعديد من البطولات المحلية أبرزهم بطولة الدوري الفرنسي (3 مرات).