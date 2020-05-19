الثالث من أغسطس.. يويفا: الموعد المقترح لإنهاء الموسم "ليس رسميا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، إن تاريخ الثالث من أغسطس المحدد لإنهاء موسم 2019/2020 ماهو إلى موعد مقترح وليس رسمي.

وكتب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسالة أكد فيها أنه خلال اجتماعاته مع أعضاء الاتحاد الـ 55، كانت المواعيد المتداولة لإنهاء الدوريات مجرد "توصيات صيغت مؤقتًا وغير رسمية".

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن رئيس يويفا كتب رسالة إلى رئيس ليون جان ميشيل أولاس الذي يحارب من أجل استكمال الدوري الفرنسي بعدما قرر الاتحاد الفرنسي إلغاء البطولة وإعلان باريس سان جيرمان بطلا للموسم.

وفي رسالته قال تشيفرين: "الاتحاد الأوروبي منح للاتحادات الأعضاء مهلة حتى الثالث من أغسطس لإنهاء بطولاتهم المحلية، تم ذكر تواريخ 20 يوليو (للاتحادات المصنفة من 16 إلى 55) و 3 أغسطس (لتلك المصنفة من 1 إلى 15 ، بما في ذلك فرنسا) ومع ذلك أكدنا خلال الاجتماعات أن تلك التواريخ ليست سوى توصيات وليست رسمية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الفرنسي أعلن في الثلاثين من ابريل الماضي إلغاء الموسم قبل نهايته بعشر جولات وإعلان تتويج باريس سان جيرمان بطلا للموسم، الأمر الذي اثر على حظوظ ليون الذي يحتل المركز السابع في حجز مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية.