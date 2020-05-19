مالك دجلة: سيُنظر بإحتقار لكل من حاول استكمال الموسم على حساب صحة رعيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، محاولات استئناف بطولة دوري WE المصري، بدون جماهير خوفًا على سلامتهم، لافتًا إلى أنه إذا كان المشجعين غير آمنين فلماذا سيكون اللاعبين آمنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال سامي: "هم يتحدثوا عن عدم اللعب أمام المشجعين حتى عام 2021، لذا إذا لم يكن المشجعين آمنين بما يكفي ليكونوا داخل الاستاد فلماذا يكون آمنًا للاعبين أن يكونوا هناك؟".

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كما يتوقع سامي أن هذه الأزمة ستنتهي بإلغاء الموسم، لكنه يرى أن كل من ساهم وحاول الضغط للعب على حساب صحة اللاعبين سيُنظر له باحتقار.

وأضاف سامي: "ستنتهي هذه الحدوتة إلى إلغاء الموسم و سينظر الجميع بإحتقار لكل من حاول إستكمال الموسم على حساب صحة رعيته".

وأتم مالك دجلة حديثه مستعينا بالحديث الشريف: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".