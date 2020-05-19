أزمة في نادي الرجاء المغربي مع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول نادي الرجاء البيضاوي في أزمة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك لتخفيض رواتبهم في الفترة المقبلة علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "le sport 360" أن النادي توصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني للفريق الاول بينما

فشل في إقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم الفترة المقبلة.

وطالب لاعبو الفريق بصرف جميع المستحقات المالية العالقة مع الإدارة قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيض الأجور على أن يتم تحديد نسبة التخفيض بعد ذلك.

وحسب الصحيفة المغربية فإن لاعبو الفريق حصلوا علي جميع المكافآت المالية عن بطولة الدوري المحلي بينما يتبقي لهم مستحقات التأهل الي نصف نهائي بطولة افريقيا والبطولة العربية للأندية.

جدير بالذكر أن الرجاء المغربي سيواجه الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا الذي لم يتم تحديد موعد مؤكد له حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في القارة بأكملها.