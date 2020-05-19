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الكشف عن موعد استئناف دوري أبطال أوروبا بنظام جديد

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تشير بعض التقارير في الصحف الإسبانية إلى أن منافسات بطولة ستعود من جديد خلال شهر أغسطس المقبل، بعد أن توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن الجميع يدرس إمكانية لعب منافسات ربع النهائي بمجرد أن تنتهي لقاءات دور الـ16، في شكل المباراة

الواحدة، بمعنى أنه لا توجد مباريات ذهاب وإياب، وكأنها بطولة مجمعة، وهناك دعم كبير من غالبية الأطراف لفكرة خوض مباراة واحدة، ولكن في 17 يونيو المقبل هناك اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وسيكون القرار النهائي وقتها.

ذلك سيعني تأخير بدء موسم 2020/2021، كذلك تأجيل مباريات

دوري الأمم الأوروية المقررة لفي شهر أغسطس أيضَا.

وتوقف دوري أبطال أوروبا بعد مباراة المرحلة الأولى من إياب دور الـ16، وهناك 4 مباريات في نفس الدور لم تلعب بعد.

لايزال هناك لقاء يوفنتوس وليون، الذي انتهى ذهابًا بفوز ليون بهدف نظيف، ومانشستر سيتي الذي تفوق بثنائية مقابل هدف على في سانتياجو بيرنابيو، وبايرن ميونيخ بعدما اكتسح على ستامفورد بريدج، وبرشلونة ونابولي بعد تعادلهما في سان باولو بهدف لكل منهما.

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