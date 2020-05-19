3 اندية أوروبية تشارك في كأس التضامن للقضاء على كورونا

تشارك اندية بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، وريـال مدريد الإسباني، في بطولة دوري مصغرة العام المقبل تدعى بـ"كأس التضامن الأوروبي" للقضاء على فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا. ولم يحدد بعد موعد اقامة البطولة خلال العام المقبل. العام المقبل. وسوف تستضيف مدينة مدريد مباراة الريال مع إنتر، الذي سيلعب في مدينة ميلان أمام بايرن ميونخ. وقال بايرن أن الريال سيزور مدينة ميونخ وفقا لمواعيد المباريات في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى. في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى. وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: ضرب وباء فيروس كورونا أوروبا بكل قوة، ورغم كل المعاناة والمشاكل، نحن في ألمانيا ربما نكون محظوظين أن نظام الصحة لدينا أثبت مرونته في هذه الأزمة.

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