اتحاد الكرة يتفق مع نيوزيلندا وإستراليا على إقامة دورات لمدربات الكرة النسائية

أكدت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على كرة القدم النسائية، أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإسترالي والنيوزيلندي من أجل إقامة كورسات تدريبيه لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجي الذي أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية.
وأكدت عبد الحق أنها عقدت جلسه مع مسئولي الاتحاد الإسترالي والنيوزيلندي تم خلالها الاتفاق على الأمور كافة وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدًا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأشارت عبدالحق إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وأبدت أمنيتها أن يتم مواصلة البناءوألا يرتبط هذا باسمها على أن يقوم من سيأتي فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.
ومن ناحية أخرى شددت عبدالحق على أنها حريصة على استكمال مباريات دوري الكرة النسائية خاصة أنه متبقٍ سبعة أسابيع فقط وناشدت اللاعبات بضرورة الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب بشكل دوري في المنزل للاستعداد لاستئناف المسابقة، مؤكدة أن لديها تصورًا كاملًا تم وضعه لشكل المسابقة واستعدادات الفرق في حالة استئناف الدوري.
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