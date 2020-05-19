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اتحاد الكرة يتفق مع نيوزيلندا وإستراليا على إقامة دورات لمدربات الكرة النسائية

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 أكدت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على كرة القدم النسائية، أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإسترالي والنيوزيلندي من أجل إقامة كورسات تدريبيه لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجي الذي أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية.

وأكدت عبد الحق أنها عقدت جلسه مع مسئولي الاتحاد الإسترالي والنيوزيلندي تم خلالها الاتفاق على الأمور كافة وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدًا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشارت عبدالحق إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وأبدت أمنيتها أن يتم مواصلة البناء

وألا يرتبط هذا باسمها على أن يقوم من سيأتي فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.

 ومن ناحية أخرى شددت عبدالحق على أنها حريصة على استكمال مباريات دوري الكرة النسائية خاصة أنه متبقٍ سبعة أسابيع فقط وناشدت اللاعبات بضرورة الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب بشكل دوري في المنزل للاستعداد لاستئناف المسابقة، مؤكدة أن لديها تصورًا كاملًا تم وضعه لشكل المسابقة واستعدادات الفرق في حالة استئناف الدوري.

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