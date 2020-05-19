وزارة الرياضة السعودية تستغل أزمة كورونا في تطوير الملاعب

تواصلت وزارة الرياضة السعودية مع ممثلة بوكالة الشؤون الفنية، أعمال الصيانة السنوية وتجهيز جميع منشآت الوزارة الرسمية من ملاعب ومسابع أولمبية وصالات رياضية في مختلف مدن ومحافظات المملكة السعودية، وذلك في ظل فترة التوقف الحالية جراء الإجراءاتالاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
تضمنت جميع أعمال التنفيذ التي يجري بها العمل حاليًا ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، والذي يتم إعادة إحلالهوتجديده وزراعة الملعب بشكل كامل مع تغيير شبكات الري.
تقوم الوزارة بالبدء في أعمال تحويل أرضية ملعب نادي ضمك من العشب الصناعي إلى العشب الطبيعي، وإعادة إحلال أرضية رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مع تغيير شبكات الري والصرف، وتحويله إلى ملعب رسمي مطابق للاشتراطات الدولية من حيث المقاسات.
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