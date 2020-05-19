نادي أبها يتعاقد مع عبدالله الشمري

حصلت إدارة نادي أبها اليوم الثلاثاء على توقيع عبد الله الشمري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب . وجاء تعاقد نادي أبها مع عبدالله الشمري لمدة موسمين بدءاً من الموسم الرياضي لينتهي 2022 . عبدالله الشمري لمدة موسمين بدءاً من الموسم الرياضي لينتهي 2022 . وبدأ عبدالله الشمري مسيرته الكروية في صفوف فريق النصر الذي تدرج في فئاته السنية، قبل أن ينتقل لفرق الرائد و الفيحاء وأخيراً الكوكب الذي ينافس في الوقت الحالي عي دوري الأمير صفوف فريق النصر الذي تدرج في فئاته السنية، قبل أن ينتقل لفرق الرائد و الفيحاء وأخيراً الكوكب الذي ينافس في الوقت الحالي عي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

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