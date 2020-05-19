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ماجد سامي يتوقع إلغاء الدوري

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توقع ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة إلغاء بطولة هذا الموسم.

وكان انتشار خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي

في مصر.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ستنتهي هذه الحدوتة إلى إلغاء الموسم

و سينظر الجميع بإحتقار لكل من حاول إستكمال الموسم على حساب صحة رعيته. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية مايو الجاري.

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