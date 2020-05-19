توقع ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم.
وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضيفي مصر.
وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ستنتهي هذه الحدوتة إلى إلغاء الموسمو سينظر الجميع بإحتقار لكل من حاول إستكمال الموسم على حساب صحة رعيته. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية مايو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد سامي يتوقع إلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.