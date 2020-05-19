محمد عواد: الانضمام إلى الزمالك أفضل قرار في مسيرتي

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن قرار الانتقال إلى القلعة البيضاء الأفضل في مسيرته.

كتب عواد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

ردًا على أسئلة متابعيه: "لم أندم على الانتقال للزمالك فهو أفضل قرار اتخذته في حياتي".

وأشار عواد إلى أن الوقت

لو عاد به سوف يختار الانتقال للزمالك مرة أخرى.

ولم يشارك عواد في المباريات مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة في ظل تألق محمد أبو جبل الذي شارك في تتويج الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي وكذلك السوبر المصري.