رياضة | من بينهم هدف برشلونة.. يوفنتوس يتخلى عن 4 من نجومه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر من بينهم هدف برشلونة.. يوفنتوس يتخلى عن 4 من نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن أن يأمل يوفنتوس في جمع أكثر من 96 مليون جنيه إسترليني بعد أن ورد أن وضع أربعة لاعبين بارزين على قائمة الانتقالات قبل الانتقالات القادمة.

أشارت التقارير هذا الأسبوع إلى أن السيدة العجوز منفتحة على عروض ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة ودوجلاس كوستا وجونزالو هيجوين ، بعد أن فرضت حدًا أقصى للرواتب للمساعدة في التعامل مع التأثير المالي لفيروس كورونا.

وفقًا لـ Transfermarkt تبلغ قيمة هؤلاء اللاعبين الأربعة مجتمعة 96.3 مليون جنيه إسترليني ، مع بيانيتش حتى الآن هو الأغلى وتبلغ 46.8 مليون جنيه استرليني.

تقدر قيمة خضيرة أقل من 5 ملايين جنيه استرليني فقط بسبب بقاء عام واحد فقط على عقده ، بينما يقترب جونزالو هيجوين أيضًا من نهاية صفقته الحالية في تورينو.

لا تزال قيمة هيجوايين حوالي 23 مليون جنيه استرليني ، على الرغم من ذلك ، وهو أكثر من سعر 21.6 مليون جنيه استرليني على رأس كوستا البالغ من العمر 29 عامًا.

في حين أن يوفنتوس يأمل في الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني من اللاعبين الأربعة ، أو استخدامهم في صفقات المبادلة.

تم وصف بيانيتش على وجه الخصوص على أنه رحيل محتمل في الصفقات لجلب ظهير برشلونة الظهير نيلسون سيميدو أو لاعب خط وسط تشيلسي يورجينيو إلى استاد أليانز.

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وفي سياق آخر كشفت تقارير صحفية عن أن نادي يوفنتوس رفض عرضًا من برشلونة لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

لعب دي ليخت بـ 24 بداية وثلاث مباريات كبديل في جميع المسابقات منذ انضمامه بالعمالقة الإيطاليين الصيف الماضي .

على الرغم من مشاركته بشكل منتظم ، فقد اقترح أن يسمح لهولندي الدولي بالمغادرة بالسعر المناسب.

ووفقًا لصحيفة Daily Mail ، فقد اختار يوفنتوس رفض نهج برشلونة ، الذي يقال إنه يرغب بدفع في حدود 66 مليون جنيه إسترليني.

يدعي التقرير أن دي ليخت وصديقته استقروا في تورينو ، مستبعدًا إمكانية التبديل في مكان آخر في وقت لاحق من عام 2020.

يذكر أن لا يزال لدى لاعب أياكس السابق أكثر من أربع سنوات متبقية في عقده مع السيدة العجوز.