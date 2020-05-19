رياضة | الزمالك يستغنى عن مهاجمه من أجل ضم لاعب أجنبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستغنى عن مهاجمه من أجل ضم لاعب أجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التخلص من الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك اتجاة كبير للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد قبل انطلاق الموسم الجديد

وأضاف المصدر ذاته بأن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق هو المرشح الأول للرحيل عن صفوف الزمالك في حالة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في ظل رغبة النادي في الاحتفاظ بالثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.

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وتابع نفس المصدر تصريحاته قائلاً بأنه من الوارد بقاء كاسونجو في صفوف الفريق بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في حالة استمرار العمل باللائحة القديمة التي تنص على اعتبار لاعب شمال أفريقيا كلاعب محلي.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.