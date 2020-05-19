رياضة | بيراميدز يتراجع عن ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتراجع عن ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، على فكرة التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حتي نهاية الموسم الحالي.

وارتبط بيراميدز مؤخرًا بالتعاقد مع حسين السيد مارسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

وعرض مسئولو بيراميدز، على الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق السماوي، التعاقد مع حسين السيد، مع مطلع الموسم الجديد، ولكن الأمر قوبل بالرفض.

وجاء رفض المدرب الكرواتي، بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة الرسميه مع النادي الأهلي، منذ مطلع الموسم الحالي، فضلاً عن عدم ظهوره بالمستوي المتميز، مع الصفاقسي التونسي، في المباريات القليلة التي ظهر بها.