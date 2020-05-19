رياضة | تقارير.. برشلونة فشل في ضم هاري كين العام الماضي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة فشل في ضم هاري كين العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن أن برشلونة فشل في ضم مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كين خلال عام 2019.

على الرغم من عقده طويل الأجل مع فريقشمال لندن ، كان هاري كين مرتبطًا كثيرًا بالابتعاد عن توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

في حين أن هذا يبدو الآن غير مرجحًا نظرًا للآثار المالية لوباء فيروس كورونا ، يبدو أن برشلونة كانت لها مصلحة في ضم المهاجم الإنجليزي الدولي العام الماضي.

ومع ذلك ، وفقًا لتقارير في إسبانيا ، فإن الفريق الكتالوني لم يحرز سوى تقدم ضئيل في جهوده لجلب مهاجم قوي.

ويقال إن رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قد تعاقد مع نظيره سبيرز دانيال ليفي ، فقط لكي يرفض هذا الاقتراح فوراً.

يذكر أن هاري كين ، البالغ من العمر الآن 26 عامًا ، مرتبط بملعب توتنهام هوتسبر حتى نهاية موسم 2023-24.

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ومن جانب آخر يأمل هاري كين قائد نادي توتنهام الإنجليزي في عودة التدريبات الجماعية قبل استئناف منافسات البريميرليج من جديد، في ظل توقفها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

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وتأمل رابطة الدوري الممتاز باستئناف النشاط الذي توقف منتصف آذار/مارس الماضي، في 12 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة.

وأبدى كاين أمله في الانتقال من التدريبات الفردية إلى الجماعية بمجموعات صغيرة، لكنه رأى ضرورة توفير معلومات إضافية قبل الاقدام على خطوة من هذا النوع.

وقال في هذا الصدد لبرنامج إذاعي بريطاني: "لا أعتقد أن أحداً يعرف الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي".

وأضاف: "أعتقد أنّ غالبية اللاعبين تتطلع قدماً للعب مجدداً بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضاً بأنه يجب أن نكون سالمين لأقصى درجة".

وتابع: "من خلال ما سمعته، بالطبع لم أرَ العديد من زملائي، الجميع بخير، نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه".

وكشف كاين أنّه خضع مع زملائه في النادي اللندني لفحوص أولية لكشف "كوفيد-19"، من دون تسجيل أيّ حالة إيجابية.

وأضاف: "قبل نحو أسبوع، بدأنا نذهب إلى مقر التدريب وسمح لنا بالتواجد مع أحد أفراد الجهاز الفني على أرضية الملعب، مع ضرورة احترام التباعد بين مختلف الاشخاص".

وتابع: "خضع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لفحوص الإثنين وجاءت كل النتائج سلبية وكان الأمر جيداً".

واعتبر قائد منتخب "الأسود الثلاثة" أنّ ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين: "يستحق أن يحمل اللقب لكن في ظلّ غياب أنصار الفريق سيكون الأمر غريباً، لم نشهد أوقاتاً مماثلة في حياتنا".