رياضة | نجم فيورنتينا يتعافى من إصابته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم فيورنتينا يتعافى من إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى مارتن كاسيريس نجم فيورنتينا الإيطالي من إصابته بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة.

وقال كاسيريس خلال حديث مع متابعيه على صفحته في تطبيق "إنستجرام": "دون أن أعرف، كان الفيروس موجودا في جسدي لمدة 60 يوما، بالأمس تم فحصي وجاءت النتيجة سلبية، أنا بخير وأشعر أنني جديد".

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ولاحظ المدافع الأوروجوياني، البالغ 33 عاما، أولى الأعراض من خلال ظهور إنفلونزا لديه في البداية في مارس الماضي، حين كان أساسيا في مباراة أودينيزي وفيورنتنيا، في آخر مباراة أقيمت بالدوري الإيطالي قبل توقف المسابقة إجباريا بسبب الجائحة.

وأضاف: "ظهرت علي بعض الأعراض بين 8 و15 مارس، كنت أتدرب في المنزل وشعرت بضيق في التنفس، قالوا لي أن أحجر نفسي وسوف تختفي الأعراض في غضون 20 يوما، لكن لم يكن الأمر كذلك، من الواضح أن الفيروس وقع في حبي".

ولم يعلن النادي عن اللاعبين المصابين، ولكن كاسيريس أكد على "إنستغرام" أنه كان واحدا منهم.