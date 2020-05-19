رياضة | طلب فايلر يطيح بنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب فايلر يطيح بنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن أيام المغربي وليد أزارو في النادي معدودة للغاية خاصة بعد رفض المدير الفني رينيه فايلر استمراره في الفريق.

وكان فايلر قد طالب لحنة التخطيط بالنادي الأهلي برحيل أزارو، وهو ما جعل اللاعب يخرج على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم لفريق الاتفاق السعودي، وتعاقد القلعة الحمراء مع المهاجم اليو بادجي.

وكشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء استقرت على تجديد التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو خلال الفترة القادمة ثم إعارته مرة أخري فى ظل رفض فايلر الإستعانة به.

ويعتمد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على كل من مروان محسن واليو بادجي وجونيو أجاي فى الخط الأمامي للمارد الأحمر.

Advertisements