رياضة | إقامة بطولة لفرق كرة السلة الألمانية بعد الحصول على الموافقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إقامة بطولة لفرق كرة السلة الألمانية بعد الحصول على الموافقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رابطة الدوري الألماني لكرة السلة حصلت على إذن من خلال حكومة ولاية بافاريا لإنهاء الموسم ببطولة من عشر فرق في اودي دوم بمدنية ميونخ.

وتمت الموافقة على خطط لإقامة البطولة في يونيو من قبل اجتماع وزاري برئاسة رئيس وزراء الولاية ماركوس سويدير اليوم الثلاثاء. وتوقفت منافسات كرة السلة في البلاد منذ منتصف مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

واستُؤنفت منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) السبت الماضي وفقا لمفهوم نظافة صارم وهذه القرارات تعني أن بإمكان كرة السلة أيضا تحديد بطل 2020 في الملعب.

وعلى النقيض كانت الدوريات الكبرى في كرة اليد، وهوكي الجليد، والكرة الطائرة ألغت موسمها.

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وينبغي أن تبدأ البطولة في ميونخ في الأسبوع الاول من يونيو، بمشاركة فرق بايرن ميون، حامل اللقب، و نيكار ريزن لودفيجسبورج وكرايلسهايم مرلينز وألبا برلين، و ي دبليو إي باسكتس أولدنبورج وراستا فشتا و بروس باسكتس وبي جي جوتنجن و راتيوفارم أولم وسكايلاينرز فرانكفورت.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل واحدة مكونة من خمسة فرق قبل أن يتأهلوا لدور الثمانية. المباريات الإقصائية ستقام من مباراتين حيث يحدد مجموع النقاط الفريق الفائز.

وسارت رابطة دوري كرة السلة على نفس نهج رابطة دوري كرة القدم في تطوير مفهوم النظافة والذي سيشهد خضوع جميع اللاعبين للحجر الصحي في فندق طوال منافسات البطولة.

وكل الفرق سيكون أمامها ما يقرب من ثلاثة أسابيع للاستعداد على ملاعبها للبطولة التي تقام في يونيو المقبل بشرط وصول موافقات السلطات الصحية المحلية.و في حتى هذه المرحلة كل اللاعبين سيكونون على تواصل مع عائلاتهم ولكن سيخضعون لفحص دوري للكشف عن فيروس كورونا.