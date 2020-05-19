رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس يصدم برشلونة من أجل دي ليخت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يوفنتوس يصدم برشلونة من أجل دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي يوفنتوس رفض عرضًا من برشلونة لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

لعب دي ليخت بـ 24 بداية وثلاث مباريات كبديل في جميع المسابقات منذ انضمامه بالعمالقة الإيطاليين الصيف الماضي .

على الرغم من مشاركته بشكل منتظم ، فقد اقترح أن يسمح لهولندي الدولي بالمغادرة بالسعر المناسب.

ووفقًا لصحيفة Daily Mail ، فقد اختار يوفنتوس رفض نهج برشلونة ، الذي يقال إنه يرغب بدفع في حدود 66 مليون جنيه إسترليني.

يدعي التقرير أن دي ليخت وصديقته استقروا في تورينو ، مستبعدًا إمكانية التبديل في مكان آخر في وقت لاحق من عام 2020.

يذكر أن لا يزال لدى لاعب أياكس السابق أكثر من أربع سنوات متبقية في عقده مع السيدة العجوز.

Advertisements

أقرأ أيضا.. برشلونة يضع شرطا لرحيل نجمه

ومن ناحية آخرى يأمل نادي برشلونة في التخلص من نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة في ظل وجود أكثر من عرض للاعب.

برشلونة لا يمانع في بيع اللاعب ولكن وضع مسئولو النادي شرطا من أجل الموافقة على بيع اومتيتي.

ويخطط برشلونة لعقد صفقة مزدوجة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يفاوض نظيره إنتر ميلان من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، بالإضافة إلى لاعب آخر.

واستقر برشلونة على البديل المثالي لأومتيتي، بعدما ارتبط المدافع الفرنسي بمغادرة البارسا خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقرير صحفي إسباني، أن السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، هو البديل المثالي لتعويض رحيل أومتيتي في برشلونة.

واوضحت أن برشلونة سيسمح برحيل الفرنسي أومتيتي إذا حل محله سكرينيار.