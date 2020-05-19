رياضة | بعد غياب شهرين.. يوفنتوس يعود لمقر تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد غياب شهرين.. يوفنتوس يعود لمقر تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح كريستيانو رونالدو واحد من أوائل اللاعبين الذين تركوا العاصمة الإيطالية خلال فترة الحجر الصحي يعود من جديد لمقر يوفنتوس التدريبي.

وقاد رونالدو، البالغ 35 عاما، بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن إلى مقر النادي الإيطالي الثلاثاء للمرة الأولى، بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيخضع البرتغالي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات، بحسب تقارير في الصحف المحلية.

Advertisements

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 مايو، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو إلى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال.

وخضع رونالدو لحجر صحي في إيطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.

وكانت رابطة الدوري تأمل في معاودة الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من أمس الاثنين، لكن اللجنة العلمية والفنية لم توافق حتى الآن على البروتوكول الصحي، على أن تعلن قرارها رسميا في غضون الأسبوع الحالي.

كما أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا مساء الاثنين أكد فيه بان جميع مسابقاته ستبقى معلقة حتى الـ14 من يونيو، بموجب المرسوم الحكومي الصادر يوم الاثنين أيضا بهذا الصدد.