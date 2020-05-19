رياضة | أرقام حازم إمام مع الزمالك هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام حازم إمام مع الزمالك هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام حازم إمام مع الزمالك هذا الموسم

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام حازم إمام ظهير أيمن الزمالك خلال الموسم الجاري وما قبل توقف المسابقات المحلية والإفريقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف مصر.

_ الدوري المصري الممتاز

شارك حازم إمام مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز في 8 مباريات لم يسجل أية أهداف.

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_ كأس مصر

في بطولة كأس مصر لعب الظهير الأيمن مباراة وحيدة لم يسجل ولم يصنع.

_ دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الأفريقي شارك حازم إمام في 9 مباريات لم يسجل.

_ كأس السوبر المصري

شارك في المباراة وتوج ومع الزمالك باللقب المحلي أمام الأهلي الغريم التقليدي.

_ كأس السوبر الأفريقي

شارك في المباراة وساهم في فوز الزمالك باللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، ولكنه لم يسجل في ثلاثية الأبيض في مرمى نسور قرطاج.