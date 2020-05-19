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رياضة | مشاركات وأهداف قليلة.. أرقام وليد أزارو مع الإتفاق السعودي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاركات وأهداف قليلة.. أرقام وليد أزارو مع الإتفاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف تفشي المستجد المعروف بـ كوفيد-19 كرة القدم في المملكة العربية بسبب الانتشار الواسع للوباء العالمي وإصابة عشرات الآلاف.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تماشيا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام وليد أزارو مع الاتفاق السعودي

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ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي المعار من الأهلي، خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- دوري كأس الأمير

شارك وليد أزارو مع الاتفاق السعودي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في 6 مباريات سجل 3 أهداف.

رحيل وليد أزارو عن الأهلي

وفي سياق متصل الراحل الأول عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي.

المدرب السويسري رينيه فايلر أعلن مؤخرا نيته في عدم عودة أزارو في الموسم الجديد نظراً لعدم صلاحية المغربي لطريقة لعب الفريق الأحمر.

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