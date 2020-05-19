رياضة | بعد اقتراب رحيله.. صالح جمعة "خليفة أبوتريكة" الذي ضل الطريق في الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله.. صالح جمعة "خليفة أبوتريكة" الذي ضل الطريق في الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات صالح جمعة لاعب الأهلي مرشحًا بقوة لمغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تمسك السويسري رينيه فايلر بالاستغناء عن خدمات اللاعب نهاية الموسم الحالي، بعدما خرج من حساباته تمامًا خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك في أي مباراة مع الفريق تحت قيادته.

وأبلغ السويسري رينيه فايلر، إدارة النادي الأهلي بعدم حاجته لجهود صالح جمعة مع الفريق في الموسم المقبل، لعدم التزام اللاعب وإصراره على السهر، وعدم تنفيذه للتعليمات، بالإضافة لأنه يؤدى في الملعب بطريقة تناسب طرق اللعب الحديثة.

ويحظي صالح جمعة باهتمام عدد من الأندية المحلية التي ترغب في التعاقد معه الصيف المقبل، حال رحيله عن النادي الأهلي، حتي أن بعض التقارير الصحفية أكدت على رغبة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم المقبل.

كل ما قدمه صالح جمعة مع النادي الأهلي:

تعاقد النادي الأهلي مع صالح جمعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2015، قادمًا من نادي انبي، وكانت تعول عليه الجماهير أن يحل أزمة صانع الألعاب في الفريق الأحمر، وتعويض رحيل النجم الكبير محمد أبوتريكة الذي ترك فراغًا في صفوف الفريق بعد اعتزاله، حتي أنه اختار ارتداء القميص رقم "22" الخاص بالماجيكو لتطلق عليه الجماهير "خليفة تريكة".

ولم يشارك "صالح" مع الأهلي في البداية بشكل منتظم بسبب تواجد عبد الله السعيد والذي كان يلعب أساسيًا ضمن تشكيلة المارد الأحمر وقتها، وكان يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق دائمًا، بينما كان "صالح" إما جالسا على دكة البدلاء أو خارج قائمة الفريق نهائيًا.

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عدم مشاركة جمعة بشكل منتظم مع الأهلي دفعته للرحيل على سبيل الإعارة إلي فريق الفيصلي السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2018، وشارك في مباريات قليلة مع الفريق، قبل إنهاء إعارته لأسباب انضباطية وفقُا لما أعلنه رئيس النادي وقتها، ليعود اللاعب للأهلي مجددًا.

بعد رحيل عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء، بعد أزمة توقيعه للأهلي والزمالك معًا، عاد الأمل من جديد لـ"صالح" للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر، لكن عدم إلتزام اللاعب، وإثارته الدائمة للمشاكل، والسهر والظهور مع فتيات بالملاهي الليلية، جعله دائمًا خارج حسابات الأجهزة الفنية للأحمر، وآخرهم السويسري فايلر والذي طلب صراحة رحيله عن الفريق.

رض للطرد مرتين.

خاض "المشاغب" كما تلقبه جماهير الأهلي 50 مباراة في الدوري الممتاز مع الفريق بإجمالي دقائق لعب فعلية (1913 دقيقة)، سجل 8 أهداف، وصنع 12 هدفا، وحصل على 3 إنذارات، وبطاقتين باللون الأحمر.

بينما شارك في 14 مباراة مع الأهلي في بطولات إفريقيا، وسجل هدف وحيد، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد ايضا.

وخاض 7 مباريات ببطولة كأس مصر بواقع (483 دقيقة لعب)، سجل 3 أهداف، وصنع هدف وحيد، كما خاض مباراة وحيدة ببطولة كأس السوبر المصري ولعب (20 دقيقة) فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وحصل صالح جمعة مع الأهلي على لقب بطولة الدوري الممتاز (4 مرات)، وكأس السوبر المصري (3 مرات)، وكأس مصر (مرة وحيدة).