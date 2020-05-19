رياضة | الأهلي يخاطب الجبلاية بسبب حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب الجبلاية بسبب حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إرسال المبالغ المالية التى تم صرفها نظير علاج حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر.

ويأتي طلب الأهلي، يسبب تعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطني المصري.

وقام الأهلي بإرفاق كافة الفواتير الخاصة بعلاج حمدي فتحي فى ألمانيا إلى اتحاد الكرة، من أجل تحصيل كافة المبالغ التى تم انفاقها على علاج اللاعب.

وسبق وتعهد مسئولو اتحاد الكرة، بتحمل تكاليف علاج لاعب الأهلى، حيث أصيب خلال معسكر منتخب مصر، مع حسام البدرى المدير الفنى الحالى للفراعنة.

وابتعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات طوال الأشهر الماضية، حيث بلغت فترة غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 9 أشهر كاملة.