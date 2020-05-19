ظهور ميسي في مسلسل النهاية ليوسف الشريف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار ظهور صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، ضمن أحداث المسلسل المصري “النهاية”، جدلا واسعا بسبب التركيبة الزمنية للمسلسل الذي تدور أحداثه في المستقبل بعد 100 عام.

ظهور ميسي جاء ضمن مجموعة من الصور، أثناء تتبع قضية “جلسات المحبة” والتي تؤيد الماسونية، حيث يعثر على ظرف يحتوي على صور فوتوغرافية لإياد نصار، والذي يجسد دور “إبليس - الشيطان”، بجوار عدد من المشاهير على رأسهم، ليونيل ميسي ووينستون تشرشل.

ظهور صورة ميسي في المسلسل المصري، تسبب في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن الرسالة التي يريد المخرج إيصالها من ذلك.

Advertisements

يشار إلى أن مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمد لطفي وعمرو عبد الجليل وعدد من النجوم.

كانت أنباء قد ترددت عن رغبة ميسي في الانتقال إلى إنتر ميلان، إلا أن ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق أكد أن ليونيل ميسي لن يغادر فريقه برشلونة الإسباني، وذلك بعدما أشار خلال تصريحاته السابقة أن اللاعب لطالما كان حلما لجماهير النيراتزوري للانضمام له في الفترة السابقة.

موراتي قال خلال تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول إيطاليا”: حتى اليوم هو الأفضل في العالم، لكنه لن يغادر برشلونة.