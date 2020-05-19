قصة عشق منعت توتي من اللعب لريال مدريد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، لاعب فريق روما المعتزل، عن كواليس كواليس انتقاله الذي كان وشيكا إلى الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد قبل 16 عاما، والذي لم يتم لأسباب عاطفية.

قائد روما الإيطالي الأسبق قال في في مقابلة مع مجلة “ليبيرو” المحلية: إن احتمالات انتقاله إلى ريال مدريد عام 2004 وصلت لنحو 80%، مشيرا إلى أن النادي الملكي عرض عليه كل شيء ممكن من أجل الموافقة على الأمر.. وساعدني في ذلك أن فترتي تلك في روما لم تكن أفضل فترات الفريق.

توتي أضاف، في 2004 كان عقدي مع روما انتهى، وكانت هناك بعض المشاكل مع رئيس النادي لأسباب أخرى، وليست أسباب شخصية لديّ، مما جعلني قريبا من الرحيل، مسئولو ريال مدريد عرضوا عليّ كل شيء ممكن من أجل قبول الانضمام للفريق الملكي، باستثناء شارة قيادة الفريق التي كانت حكرا على راؤول جونزاليس أسطورة الفريق.

قائد روما التاريخي تابع، كانوا يودون فعل أي شيء بالنسبة لي، ومنها دفع مبالغ أكبر، عرضوا علي أي شيء إلا شارة قائد الفريق، حيث كان راؤول بمثابة الرمز في صفوف الريال.

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توتي أكد أنه كان في طريقه للحصول على عقد مميز من الريال يحصل بمقتضاه على 25 مليون يورو، مضيفا “فكرت في العرض الإسباني كثيرا، ولم أرفضه، لكن القرار النهائي لي جاء من القلب”.

فرانشيسكو أكد أنه رغم العرض المغري فإنه قراره جاء بشكل عاطفي، بعدما فكر في مشجعي روما، وفي عائلته، وفي حلمه الذي تحقق، موضحا: كنت دائما مشجعا لروما، وحلمي دائما كان ارتداء القميص رقم 10 للفريق وشارة القيادة، وبمجرد أن حققت هذا الحلم كنت أريد الحفاظ عليه.

وأضاف: روما كانت أفضل مدينة في العالم بالنسبة لي: البحر والجبل والشمس والأصدقاء والعائلة.. لم أكن قادرا على استبدالها بأي مدينة في العالم.

يذكر أن توتي ارتدى قميص روما لنحو 25 عاما، في الفترة من 1992 وحتى 2017، وخاض معه خلال تلك الفترة 785 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 307 أهداف، وقاده للتتويج بـ5 ألقاب محلية، بينها لقب وحيد للدوري الإيطالي ولقبان للكأس ومثلهما للسوبر الإيطالي.